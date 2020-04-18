شكرا لمتابعة خبر عن على أنغام “عود البطل”” .. شاهد: وصلة رقص مثيرة للفنانة “جوهرة” مع المطرب “عمر كمال” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الراقصة “جوهرة” في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “انستغرام”، وهي ترقص مع الفنان المصري عمر كمال.

وكانت “جوهرة” ترقص على أنغام “عود البطل”، وظهرت وهي تتمايل وترتدي ملابس كاجول، وتتفاعل بشدة مع الأغنية.

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وأضافت: “لا أستطيع الانتظار!.. للأغنية الجديدة معا!.. روح جميلة عمر كمال”.

ويعد هذا أول ظهور للثنائي بعد شائعة ارتباطهما والتي تم نفيها، مؤكدين أن العلاقة بينهما لاتعدو كونها علاقة عمل فقط.