شكرا لمتابعة خبر عن “قهوة الصرصور”.. شاهد أمل الشهراني تتحدث بطريقة غريبة في مقطع فيديو جديد! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون مقطع فيديو جديد لـ”أمل الشهراني” المقيمة في الولايات المتحدة، بينما تتحدث خلاله بطريقة غريبة وجمل غير مفهومة.

وظهرت الشهراني خلال المقطع مرتدية ملابس رياضية وتشرب كوباً من القهوة، فيما تحدثت عن سقوط المطر واحتساء القهوة، وكررت كلمات مثل “قهوة الديناصور” و “قهوة الصرصور” فيما أثارت جدلاً واسعاً بسبب طريقة كلامها تلك.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

وردنا الان : شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

Advertisements

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

من جهته، قال أحد المغردين تعليقاً على المقطع “لو هي مريضه الله يشفيها لو هي قاعده تدور شهره وكوميديا برضو الله يشفيها”، وأضاف آخر “تحزن وغريبة بنفس الوقت”.