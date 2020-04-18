شكرا لمتابعة خبر عن شاهد: مذيع سابق بـ “الجزيرة” ينقلب على القائمين عليها.. ويكشف مشروعها لتمزيق المنطقة ونشر الدمار والخراب في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلامي عبد السلام عقل، الذي كان يعمل مذيعا بقناة الجزيرة القطرية، رسالة، إلى زملائه في القناة، مدافعا فيها عن المملكة العربية السعودية ضد مشروع القناة القطرية الذي يهدف إلى تمزيق الأمة والدمار والخرب.

وبدأ “عقل” حديثه قائلا: “سؤالي إلى أصدقائي وزملائي بقناة الجزيرة لنفترض -لا سمح الله- أن المملكة انهارت وانتهت وسقطت، فأنتم تعلمون ماذا يعني الانهيار والسقوط؛ يعني الخراب والجوع والدمار والقتل، فهل هذا ما تسعون إليه بقناتكم؟.”

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وواصل حديثه متسائلا: “هل نحن وإياكم درسنا الإعلام لندافع عن قضايا امتنا ونخلق حالة الوعي بالرأي العام وننير الطريق للناس، أم درسنا الإعلام لندمر بلادنا؟”

وأضاف: “أنتم تعلمون اليوم أن السعودية هي آخر خط ومتراس للدفاع عن الأمة العربية والإسلام؛ إذا كنتم لا تعرفون فسأشرح لكم؛ فهي بلاد الحرمين! هل تعرفون ماذا تعني بلاد الحرمين؟”، وهل تعلمون أنها تخوض معركة للبناء والتعمير لأول مرة في تاريخها، وأن فيها وليًّا للعهد شابًّا متعلمًا ذكيًّا طموحًا قويًّا يتحدّى كل الصعاب لكي ينهض ببلده وينفذ مشروع ٢٠٣٠ لا تعرفون هذا!.

واختتم حديثه: “لو فرضنا أنه ارتكب أخطاء فمَنْ منكم بلا أخطاء، من منّا لا يخطِئ؟ فالزعماء والقادة يخطِئون، وهل أصبح دوركم هو البحث عن الأخطاء!”.