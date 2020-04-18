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عدن - ياسمين التهامي - معركة الفجر الجديد" المكان بلحاف اليمنية.. الاطراف القوات السعودية والقوات الإماراتية ومن المسيطر شاهد تفاصيل المعركة !

جديد اب برس Advertisements ​ أفاد أنه بعد ‏اشتباكات بين القوات السعودية والقوات الاماراتية في ميناء بلحاف صباح اليوم في شبوة. والقوات السعودية تطلب تعزيزات من القوات الخاصة اليمنية والتي وصلت بالفعل وسيطرت على البوابات الخارجية . ومحافظ شبوة يقود وساطة لتهدئة الوضع . فيما انضمو قادة عسكريون وجنود من مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى قوات الوطن الشرعيه وتم الترحيب فيهم بعتادهم العسكري وسلاحهم فيما قالو إن عدن أصبحت جاهزة للاقتحام حتى مخازن الاسلحه فيها تم توزيعها على فرق وجماعات عسكريه وطنيه هي من تسقط عدن وفي خلال وقت سريع وبعد ذلك فقد اصبحت مليشيات الانتقالي أضعف من بيت العنكبوت عيدروس وبن بريك في الامارات يريدون التضحيه بأبناء الجنوب كما عملوها سابقا ولاهم لهم الا تنفيذ مشروع ومخططات خارجيه لاتخدم أبناء الجنوب معركة الفجر الجديد ساعة حسم ينتظرها الوطن بدأت صباح اليوم وهي معركة تحرير كل شبر في الجنوب ابتداءا من شبوة ونهاية الى عدن ولن يكون هناك شي اسمه انتقالي الا تغريدات أما من خارج الوطن أو من بيوتهم ومن خلال ذلك على جميع الذين يعملون تحت نظام مليشيات الانتقالي الجنوبي أن يسارعون للانضمام والوقوف مع الوطن فمنها يثبتون وطنيتهم للوطن ومنها يستفيدون لأن معركة الفجر الجديد لن ترحم أحد ولن تقف الا بعد السيطره على مقدرات الدوله وقادتها كلهم جنوبيون وأبناء الجنوب وأكد مصدر إن عهد بن بريك وعيدروس انتهى بنهاية اتفاق الرياض

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