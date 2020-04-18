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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"رسمياً :بيان صادر من وزارة التعليم السعودية قرار بمصير الطلاب الراسبين في مواد الفصل الدراسي الأول شاهد تفاصيل اكثر !

جديد اب برس Advertisements ​ المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عن مصير الطلاب الراسبين في الفصل الدراسي الأول من قرار الانتقال للصفوف التالية. وأوضحت الطريقة التي ستتعامل بها الوزارة مع الراسبين في بعض مواد الفصل الدراسي الأول. وقالت الشهري إنه من المقرر أن يتم انتقال هؤلاء الطلاب إلى المرحلة التي تليها مثل الناجحين وسيتم استثنائياً التغاضي عن مستواهم في هذه المواد التي رسبوا فيها. ولفتت خلال تصريحاتها إلى أن هؤلاء الطلاب لديهم فرصة في بداية العام القادم لرفع معدلاتهم ومستوياتهم من خلال اختبار الرفع. يذكر أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري جاءت رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن موقف الطلاب الذين رسبوا في بعض مواد الفصل الدراسي الأول لهذا العام، عقب قرار الوزارة باحتساب درجاته نفسها للفصل الدراسي الثاني.

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