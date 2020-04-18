شكرا لبحثكم عن خبر شبوة: سقوط جرحى في اشتباك مسلح بين قوتين سعودية واماراتية في (بلحاف) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي في محافظة شبوة بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات سعودية واخرى اماراتية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة بلحاف التابعة لمديرية رضوم حيث يوجد مقر قوات التحالف العربي في المحافظة..

واكد المصدر لموقع (مانشيت) سقوط جرحى من القوتين تم اسعافهم الى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت لم يعلم عددهم، موضحا بأن الاشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة..

مضيفا أن الاشتباكات توقفت بعد اقل من ساعة بعد تدخل قيادة التحالف في الرياض ومحافظ المحافظة محمد صالح بن عديو لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، لافتا الى ان الوضع لايزال متوترا بين القوتين..

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وارجع المصدر سبب الاشتباك الى رفض القوة الاماراتية المتواجدة في ميناء بلحاف تسليم الموقع الى قوة سعودية قدمت قبل يومين برا من مدينة شرورة السعودية عبر منفذ الوديعة لتأمين الميناء بتوجيهات من قيادة التحالف في الرياض..

وتعد هذه الواقعة المرة الاولى لقوات الدولتين المشاركتين ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وياتي هذا التطور في ظل خلافات بين البلدين في الملف اليمني..ابرزه اتفاق الرياض، وجزيرة سقطرى.. حيث تدعم السعودية الحكومة الشرعية والجيش الوطني فيما تدعم ابوظبي مليشيات مسلحة خارج اطار الدولة اليمنية.