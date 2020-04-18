شكرا لبحثكم عن خبر أنصار ”المؤيدي” و”عبدالعظيم” يقاطعون صلاة الجمعة والجماعة في خمس محافظات يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية،الجمعة، أن أنصار مجد الدين المؤيدي و محمد عبدالعظيم الحوثي، قرروا مقاطعة صلاة الجمعة والجماعة في خمس محافظات يمنية.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن من يسمون انفسهم بالعلماء من انصار المؤيدي وعبدالعظيم قرروا عدم حضور صلاة الجمعة والجماعة في المساجد التي تديرها مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر الى أن انصار المؤيدي وعبدالعظيم في محافظات صعدة وعمران وحجة وذمار وصنعاء قرروا عدم حضور صلاة الجمعة والجماعة بسبب ما وصفوه بتعصب وطائفية المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

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وتواصل المليشيا عبر مشرفيها تعقب وملاحقة أنصار المؤيدي ومن بعده محمد عبدالعظيم واقتيادهم إلى سجونها السرية الخفية غير النظامية.

وفي وقت سابق، شنت المليشيا حملة اعتقالات طالت العشرات من أنصار المؤيدي، أحد مؤسسي حركة "الشباب المؤمن" بمبرر تقاعسهم عن ما أسمته "الجهاد" والتحرك إلى الجبهات لمؤازرة عناصرها.

وخلال المواجهات بصعدة بين المليشيا وانصار محمد عبد العظيم، وصف"الاخير" مليشيات عبدالملك بـ"المجرمين اللصوص" ودعا أنصاره الى لتصدي لهم.

جدير بالذكر أن والد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بدر الدين الحوثي (1926-2010م) أسس عام 1986م إلى جانب مجد الدين المؤيدي (1914-2007م) ما يسمى بـ(اتحاد الشباب) الذي كان يهدف من خلاله إلى تقديم المذهب الاثنى عشري القائم على نظرية (ولاية الفقيه)، وكان يقدم نفسه على أنه هو (الولي الفقيه)، وهو ما سبب الخلاف بينه و المؤيدي الذي كان يعتبر نفسه (الإمام القاعد) حسب النظرية التي خرج بها رموز الزيدية للخروج من مأزق وجوب الإمامة في البطنين (في إشارة إلى أقارب النبي محمد من ابنته فاطمة) ما تسبب في اشتعال الخلاف بين الحوثي والمؤيدي على هذه المسميات بانشقاق (اتحاد الشباب) وانقسامه إلى قسمين.