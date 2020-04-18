شكرا لبحثكم عن خبر ناطق لجنة التهدئة يكشف عن ترتيبات فنية لإنجاح لقاء عسكري بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد العميد الركن/ علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي والمنسق العام للجنة التهدئة ، أكد نجاح مساعي لجنة التهدئة والتي من المتوقع الاعلان عنها في وقتها وقريبا جدا باذن الله على حد تعبيره.

وقال العميد الوليدي في تصريح صحفي أن الطرفين اتفقا على تسمية ممثليهما ممن سيشاركوا في اللقاء المرتقب ، وابلغنا بهم في الحال قيادة قوات التحالف العربي التي من المتفق عليه أن تستضيف وترعى اللقاء معهم بحضور عدد من اعضاء لجنة التهدئة ، وأنه لا صحة لما يتردد عن تعثر مساعي لجنة التهدئة او فشلها.

ونفى العميد الوليدي ما يتردد من اخبار واشاعات لا أساس لها من الصحة ، عن فشلها او تعثر مساعيها وداعيا وسائل الإعلام المحلية توخي الدقة والحذر وعدم التهور في الانزلاق المهني الغير صادق ، والحرص على أخذ الاخبار من مصادرها الرسمية في لجنة التهدئة.

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واشاد العميد الوليدي بالجهود التي بذلها رئيس لجنة التهدئة اللواء الركن ثابت مثنى جواس ورفاقه من القادة المجربين والشخصيات الوطنية والاجتماعية وعلى راسهم اللواء الركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة مثمنا التجاوب الايجابي الذي لمسناه من قبل قيادة الطرفين المعنيين والمبشر بالانفراج.

وثمن العميد الوليدي مباركة ومشاركة وتأييد الاشقاء السعوديين في قيادة قوات التحالف العربي المشاركة في عاصفة الحزم ، واسنادهم القوي وحرصهم الجاد على نجاح هذا الجهد الوطني العظيم للم الشمل بين اخوة الدم والعقيدة والانتماء ، بقيادة العميد الركن طيار مجاهد العتيبي والعقيد الركن أبو مشعل رئيس العمليات المشتركة لقوات التحالف العربي في عدن.