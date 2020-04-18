اخبار الخليج / اخبار اليمن

شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا

الحديدة - الخليج 365

نفذت شرطة مديرية التحيتا حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19) المستجد، برعاية إدارة أمن محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

 

وأشرف على تنفيذ الحملة مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد إسماعيل محمد قادروة بمعية مدير أمن مديرية التحيتا النقيب خالد رامي ومدير التثقيف الصحي بمكتب الصحه الدكتور حمدي رمادي.

Advertisements

 

 وخلال الحملة تم توزيع البروشورات والملصقات والكمامات والقفازات على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة وعلى الباعة المتجولين في المدينة.

 

وفي الحملة طافت سيارات شرطة التحيتا، الشوراع والأسواق لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا ، وتنبيههم بمخاطر التجمعات السكانية والإزدحام في الأسواق ، كما قامت بتوعية المواطنين بأهمية غسل اليدين وإتباع الإرشادات الموضحة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

 

 ولاقت الحملة ارتياح شعبي وتعاون وتفاعل إيجابي كبير من قبل المواطنين نظراً لما لها من أهمية في تعزيز الوعي الإجتماعي ونشر الثقافة الصحية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة التحيتا جنوب الحديدة تنفذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا