شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروقات حوثية بقصف أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي، سلسلة خروقاتها بإستهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية الآهله بالسكان في وسط مركز المدينة.

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وأكدت المصادر أن الاستهداف بالأسلحة الرشاشة الذي شنته المليشيات على الاحياء السكنية تسبب بحالة من الذعر والخوف في صفوف المواطنين لا سميا النساء والأطفال.

وتشهد مدينة حيس عمليات قصف من قبل مليشيات الحوثي بشكل يومي حصدت مئات من أرواح المدنيين في ظل صمت غريب من الأمم المتحدة ومواقف سلبية من لجنة إعادة الانتشار