- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع عدد من مسلحي المليشيا بينهم القيادي الزايدي بقصف جوي في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي كافة أفراد مجموعة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم بمن فيهم قيادي ميداني بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم القيادي الميداني عقيل مظفر الزايدي، في موقع السليلة بمحافظة الجوف، شمال شرقي صنعاء.
وتابع المصدر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت المجموعة بغارة جوية أسفرت عن مقتل كافة أفرادها بمن فيهم قائد المجموعة.
وتتكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عدد من مسلحي المليشيا بينهم القيادي الزايدي بقصف جوي في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.