شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي في كيلو 16 شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته المليشيات الحوثية على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.



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وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن قوات اللواء الثالث عمالقة تصدت لهجوم مليشيات الحوثي على مواقعها في كيلو 16 شرق الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وأكد المصدر أن أفراد اللواء الثالث عمالقة تصدوا للهجوم الحوثي بكل صلابة واجبروهم على التراجع والفرار بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى سقوط خسائر مادية.

ويأتي تصعيد المليشيات الحوثية في إطار خروقاتها للهدنة الأممية وفي ظل مبادرة التحالف العربي لإعلان لوقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا