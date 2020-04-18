- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صد هجوم حوثي في كيلو 16 شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته المليشيات الحوثية على مواقعها في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.
وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن قوات اللواء الثالث عمالقة تصدت لهجوم مليشيات الحوثي على مواقعها في كيلو 16 شرق الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.
وأكد المصدر أن أفراد اللواء الثالث عمالقة تصدوا للهجوم الحوثي بكل صلابة واجبروهم على التراجع والفرار بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بالإضافة إلى سقوط خسائر مادية.
ويأتي تصعيد المليشيات الحوثية في إطار خروقاتها للهدنة الأممية وفي ظل مبادرة التحالف العربي لإعلان لوقف إطلاق النار الشامل باليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر صد هجوم حوثي في كيلو 16 شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.