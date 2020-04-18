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شاهد.. قُبلة لوزيرة الإعلام اللبنانية على الهواء تشعل مواقع التواصل.. لن تصدق ردة فعلها

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد عبر صفحتها بموقع “تويتر” صورة  لاقت تفاعلا كبيرا، لطفل لبناني يقوم بتقبيل صورتها حينما ظهرت على شاشة قناة الجديد اللبنانية عبر التلفاز في بيته.

الوزيرة اللبنانية في تغريدتها التي رصدتها “وطن”، قالت معلّقة على الصورة بعدما قامت بإرفاقها بالتغريدة: “هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء، الله يحفظ أولاد الجميع”. 

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وأثارت موقف الطفل وهو يقبّل صورة الوزيرة على التلفاز، ردود أفعال العشرات من المغردين عبر تويتر، الذين تمنوا السلامة والتوفيق الدائم للوزيرة ولأسرتها.

 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع. pic.twitter.com/Gkf1SG9vUh

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) April 16, 2020
">

Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد@manal_a_samad

 · 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع.

/photo/1

الله يحميكن

— simple👨🏻‍💻citizen (@smm_hamidi) April 16, 2020
">

simple????????‍????[email protected]_hamidi

الله يحميكن

٠

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هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع. pic.twitter.com/Gkf1SG9vUh

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) April 16, 2020
">

Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد@manal_a_samad

 · 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع.

/photo/1

الله يحميكي ويحمي عيلتك🙏

— BC (@CarlafBaraRiz) April 16, 2020
">

[email protected]

الله يحميكي ويحمي عيلتك????

٠

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مشاهدة تغريدات BC الأخرى

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع. pic.twitter.com/Gkf1SG9vUh

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) April 16, 2020
">

Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد@manal_a_samad

 · 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع.

/photo/1

الوزيرة الكلاس. الله يقويكي و يخليلك عيلتك

— Nicolas Nasrallah (@engineriko) April 16, 2020
">

Nicolas [email protected]

الوزيرة الكلاس. الله يقويكي و يخليلك عيلتك

١

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وقالت المغردة صاحبة حساب “بنت الجنوب” معلقة على تغريدة الوزيرة: “لو كل الوزيرات مثلك الله يبعتلنا دائما حكومة حسان دياب”.

 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع. pic.twitter.com/Gkf1SG9vUh

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) April 16, 2020
">

Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد@manal_a_samad

 · 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع.

/photo/1

اذا كل الوزيرات متلك الله يبعتلنا دايما حكومة حسان دياب احلى وزيرة واحلى حكومة الله يعطيكم الف عافيه عنجد افضل حكومة مرقت بي لبنان
حكومة بقيادة رجل فعلي ووزراء ووزيرات ناجحين
كل الدعم للجميع ويا ريت جيتو من زمان ما كنا وصلنا ل نكون بلد منهوب
والحمدلله خلصنا من السيلفي

— ☫Bent jnoub☫ (@MaRo2210mOdi) April 16, 2020
">

☫Bent jnoub☫@MaRo2210mOdi

اذا كل الوزيرات متلك الله يبعتلنا دايما حكومة حسان دياب احلى وزيرة واحلى حكومة الله يعطيكم الف عافيه عنجد افضل حكومة مرقت بي لبنان
حكومة بقيادة رجل فعلي ووزراء ووزيرات ناجحين
كل الدعم للجميع ويا ريت جيتو من زمان ما كنا وصلنا ل نكون بلد منهوب
والحمدلله خلصنا من السيلفي

٠

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وتابعت: “أحلى وزيرة واحلى حكومة الله يعطيكم ألف عافية عنجد أفضل حكومة مرقت بلبنان”.

وزادت: “حكومة بقيادة رجل فعلي ووزراء ووزيرات ناجحين، كل الدعم للجميع يا ريت جيتوا من زمان ما كان وصلنا لنكون بلد منهوب”.

 

فيما كانت لمغردة وجهة نظر أخرى، حيث قالت: “لازم يكون عندك نفس الحنية على بلدنا، وخلي أخبار عيلتك بالبيت ما في لزوم تعرضيها على السوشيال ميديا”.

 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع. pic.twitter.com/Gkf1SG9vUh

— Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد (@manal_a_samad) April 16, 2020
">

Manal Abdel Samad NAJD — منال عبد الصمد نجد@manal_a_samad

 · 

هذه الصورة لامست شعوري كأم قبل أي شيء. الله يحفظ اولاد الجميع.

/photo/1

لازم يكون عندك نفس الحنية على بلدنا... وخلي اخبار عيلتك بل البيت ما في لزوم تعرضيا على سوشل ميديا

— Vanessa (@Vanessa57067635) April 16, 2020
">

[email protected]

لازم يكون عندك نفس الحنية على بلدنا... وخلي اخبار عيلتك بل البيت ما في لزوم تعرضيا على سوشل ميديا

٢

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يُشار إلى أن لبنان لا زال يعيش حالة طوارئ لمواجهة فيروس ، حيث سجّلت البلاد حتى الآن 663 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات 21 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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