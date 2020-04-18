شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مقتل اكثر من مائة مقاتل بضربة حوثية واحده..وتحذير اميكي «ورد للتو» من سقوط محافظه مارب بيد الحوثيين ..هام للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر موقع "ميديا لاين" الأمريكي من سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين، معتبراً أنه سيكون انتصاراً حقيقياً للنظام الإيراني ووكلائه في اليمن والمنطقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأشار الموقع في تقرير، إلى أن استهداف الحوثيين في 5 أبريل، حقل نفط صافر في منطقة صرواح، في محافظة مأرب، بعد يوم واحد من قتال عنيف بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية خلف أكثر من 100 مقاتل.

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