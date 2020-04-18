شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مصدر مسؤول يكشف حقيقة وصول طائرة الى مطار عدن قبل قليل.. "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول في مطار عدن الدولي لكريتر سكاي الاخبار التي تتحدث عن وصول طائرة الى المطار. وقال المصدر لا اساس له من الصحة وصول اي طائرة مدنية الى المطار تقل قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements ودعا المصدر الناشطين والاعلاميين الى تحري الدقة والمصداقية من مصدرها. الجدير بالذكر ان نشطاء مواليين للمجلس الانتقالي الجنوبي تداولوا خبر عن وصول قيادات من المجلس الى عدن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : مصدر مسؤول يكشف حقيقة وصول طائرة الى مطار عدن قبل قليل.. "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.