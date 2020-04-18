عاجل:. حالة ذعر و رعب تجتاح المواطنين سببه تحليق مكثف يحدث الان لطيران التحالف وفتح حاجز الصوت

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عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اليمن السعيد

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لصحفي والمحلل السياسي خالد الشودري إن تطورات الاحداث المتسارعة في جزيرة ‎سقطرى اليمنية خلال الاسبوع الجاري وتكثيف تحركات المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا ضد الجيش الوطني والسلطة المحلية تحمل معها الكثير من المؤشرات من حيث الدلالة والتوقيت. ولفت في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع تويتر، ورصدها "الموقع بوست" إلى أنه ولفهم ما تشهده ‎سقطرى يجب الرجوع الى المشهد في ‎عدن حيث تشهد توتراً كبيراً بين التحالف والسعودية من جهة والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً من جهة أخرى، حيث تلوح معها مؤشرات مواجهة عسكرية محتملة بين الجيش الوطني المرابط في شقرة ومليشيا الانتقالي للسيطرة على مدينتي زنجبار وجعار. وأرجع الصحفي والمحلل السياسي خالد الشودري تراخي الإعلام الاماراتي تجاه الوضع في عدن إلى اتخاذ ابوظبي خطوة مقايضة ‎السعودية ‎سقطرى مقابل ‎عدن. وأفاد في ذاك السياق "بدا اعلام الإمارات متراخيا حيال الوضع في عدن على غير العادة في حين صعد في سقطرى حيث نشرت جريدة العرب الاماراتية صباح الخميس 16 ابريل، عنواناً يقول: "الاحتكاك في سقطرى اختبار لما ستؤول اليه الامور في عدن"، هنا مربط الفرس، فأبوظبي تقايض السعودية سقطرى مقابل ‎عدن". واستدرك بالقول" تسعى ابوظبي الى ترسيم حضورها في ‎سقطرى بصفقة منفردة مع الرياض قائدة التحالف مقابل تسليم ‎#عدن للشرعية، وإنهاء تمرد أدواتها وإلزامهم باتفاق الرياض ولا يخفى استغلالها لملف الجنوب للمساومة؛ لتحقيق مكاسب استراتيجية بالنسبة لها في سقطرى حيث لا تخفي اطماعها فيها منذ بداية الحرب. وأشار إلى محاولة ابوظبي إجبار الرئيس هادي على توقيع عقد لتأجير جزيرة ‎سقطرى لمدة (99) عاما بسيادة منقوصة مثل نموذج (هونج كونج)الصينية، وهو ما رفضه في عام 2016 واطاح بنائبه ورئيس حكومته خالد بحاح الذي كان على وشك التوقيع على عقد التأجير حينها بضغط اماراتي. وفسَّر الشودري هستيريا ضاحي خلفان والكعبي والمرزوقي على أنها مؤشر حنق كبير لدى عيال زايد من رفض الرئيس هادي بشكل قاطع ومبدئي الرضوخ لأي ضغوط في عدن، أو غيرها بهدف تحقيق مكاسب تمس السيادة اليمنية في ‎سقطرى ورفض وساطة سعودية بذلك. وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومين من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات الحكومية، أن كتائب متمردة سيطرت على مطار محافظة أرخبيل سقطرى ومخازن سلاح. والثلاثاء الماضي، أعلنت ثلاثة كتائب عسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى، تمردها على الحكومة وولاءها ودعمها لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات. وجاء التمرد عقب استعادة القوات الحكومية بسقطرى، في 11 من أبريل / نيسان الجاري، السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة، عقب طرد متمردين موالين للمجلس الانتقالي. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنتا الكتيبة الثالثة وكتيبة حرس الشواطئ التابعتين للواء الأول مشاه بحري بسقطرى، تمردهما على الحكومة اليمنية الشرعية، ودعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.