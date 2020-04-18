شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نهاية مرعبه ومزلزلة للشيخ الذي بصق على جثة صالح وصرخ باعلى صوته« الى الجحيم وبئس المصير» (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بتعرض شيخ قبلي موالٍ للحوثيين ، للاغتيال داخل منزله، وسط العاصمة صنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وبحسب المصادر فإن الشيخ القبلي، والقيادي في جماعة الحوثي”أكرم حيدرة” شيخ منطقة، بيت بوس، (أحد الأحياء جنوب العاصمة صنعاء) قتل بنيران مسلحين مجهولي الهوية، تسللوا إلى داخل منزله، الكائن في الحي ذاته (بيت بوس)، ولاذوا بالفرار. وينتمي “حيدرة” إلى قبيلة بني مطر، (غرب العاصمة صنعاء). ومؤخرا زادت وتيرة الاغتيالات بين أجنجة قبلية موالية للحوثيين والتي عادة ما يتم التكتم عليها. وكان الشيخ حيدرة قد اشتهر بعد ظهوره على قناة المسيرة الحوثية وهو يصرخ باعلى صوته بعد مقتل علي عبد الله صالح ( الى الجحيم وبئس المصير).

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