شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل دولي عاجل لانقاذ 200 الف شخص تستعد الداخليه السعودية لترحيلهم بالقوة.. والرعب يسيطر على كل المغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الأمم المتحدة من أن طرد السعودية للمهاجرين الإثيوبيين المخالفين، يهدد بزيادة انتشار فيروس كورونا، داعية الرياض لتعليق طرد المهاجرين في الوقت الراهن.

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وقالت كاثرين سوزي منسقة الشؤون الإنسانية الخاصة بإثيوبيا في الأمم المتحدة في حديث لـ"رويترز" اليوم الاثنين، إن "الهجرة واسعة النطاق وغير المخطط لها تزيد من احتمال استمرار انتشار الفيروس".

وأضافت: "بالتالي ندعو إلى تعليق عمليات الترحيل واسعة النطاق مؤقتا".

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي لـ"رويترز"، أن بعض المهاجرين الذين تم ترحيلهم، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، دون أن تكشف عن أي إحصاءات محددة.

وحسب الأمم المتحدة، فإن السعودية طردت 2870 مهاجرا إثيوبيا منذ بدء انتشار فيروس كورونا وأكدت السلطات الإثيوبية ترحيل "أعداد كبيرة" من المهاجرين.

وأشارت وثيقة أممية إلى أن السعودية من المرتقب أن تطرد 200 ألف مهاجر إثيوبي، فيما من المتوقع أن تقدم كينيا وبعض الدول المجاورة على خطوات مشابهة.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية سجلت نحو 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا و65 وفاة بسبب الفيروس.

أما إثيوبيا، فأعلنت عن 74 إصابة وحالتي وفاة مسجلة حتى الآن.