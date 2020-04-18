شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشهورة سناب شات سعودية تثير موجة واسعة على مواقع التواصل بسبب "جمال يديها"! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت إحدى مشاهير “سناب شات” في السعودية، جدلا عبر مواقع التواصل؛ بعدما نشرت صورة ليديها وهي ترتدي قفازا، لإخفاء جمال يديها خوفاً من الحسد.

مشهورة سناب شات سعودية تثير واسعة

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مدح وغزل

وكتبت المها في تعليق، أنها قررت تغطية يديها، بعدما تعبت من المدح لجمالها، وكيف تعتني بها، حتى وصل الأمر إلى “المدح المهول”. وأضافت: “كذا أقدر أكون مرتاحة 100% مع اللي في حياتي، مية هوشة باليوم بعد ما تنشاف محادثة فيها مدح وغزل على يدي شي متعب جدا”.

سخرية واسعة

وتسبب حديث “المها” عن جمال يديها بسخرية واستهزاء بين ناشطين، وكتبت مغردة عبر “تويتر” تدعى “نورا”: “عجزت ألقى تعليق مناسب على اللي شفته كل اللي أقدر أقوله يا ليتني مت قبل هذا”. وعلقت مغردة تقول: “يا ربي يا حبيبي أنا مابي أتنمر أو أسب بس عبادك هم اللي يطلعون الشخص عن طوره يا رب أمسك لساني”.

وردت “المها”- التي تظهر بصوتها فقط عبر حسابها في “سناب شات” – على العديد من الرسائل الساخرة التي وصلتها. وأقرت بأنها خسرت العديد من المتابعين بسبب صورة يدها بالقفاز، مؤكدة أن منهم من قام بحظرها وآخرين قامت بحظرهم.