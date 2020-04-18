شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : "المالية" تكشف موعد بدء صرف الراتب لجميع موظفي الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني، عن موعد بدء صرف نصف راتب لموظفي الدولة في جميع الوحدات العامة. وعن رقم مجاني خاص لتلقي بلاغات بأي وحدة تتأخر في الصرف لموظفيها، عن الموعد المحدد.

وقالت وزارة المالية بالعاصمة صنعاء، في تعميم، تلقت وكالة الصحافة اليمنية نسخة منه، أنها “استكملت إجراءات صرف النصف الأول من راتب شهر يناير للعام 2018 لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف”.



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المالية أكدت “استكمال إجراءات صرف نصف راتب لموظفي الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، تنفيذا لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي بصرف نصف مرتب كل شهرين”.



وقالت إنه “وتقديرا للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبي الجهاز الإداري للدولة فإن الوزارة استكملت إجراءات الصرف بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وسيتم تعزيز البنك المركزي بمرتبات النصف الأول من شهر يناير للعام 2018م”.



في المقابل، شددت وزارة المالية على كافة مكاتبها في وحدات الجهاز الإداري للدولة بـ “سرعة استكمال إجراءات الصرف خلال مدة أقصاها يوم عمل واحد من تاريخ استلام الكشوفات والبيانات من وزارة الخدمة المدنية”.



ودعت إلى “الإبلاغ الفوري عن أي إعاقة في التنفيذ لبدء صرف نصف الراتب في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، عبر التواصل المباشر مع غرفة عمليات وزارة المالية عبر الرقم الهاتفي: ٨٠٠٥٠٠٥”.

