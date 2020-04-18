شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة يهتز لها عرش الرحمن.. شاب يقتل والده ويأكل أجزاء من أعضاء جثته.. وصدفة تقود لكشف تفاصيل الجريمة البشعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب عشريني في مدينة بروكلين الأمريكية على قتل والده وأكل أجزاء منه.

العزل المنزلي

ووفقاً لصحف أجنبية، قالت الشرطة الأمريكية إن “رجلاً من بروكلين الأمريكية كان يخضع لإجراءات العزل الذاتي في منزله مع والده، بسبب تفشي فيروس كورونا، قد اعتقل الأربعاء الماضي بعد قتله لوالده وتشويه جسده بشدة، عن طريق انتزاع بعض أجزاء منه”.

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وغادر الشاب خالد أحمد، البالغ 26 عامًا منزل عائلته في حي ديكر هايتس في أعقاب جريمة القتل الدامية، وهو ملطخ بالدماء، وذهب إلى متجر قريب، حيث اعترف بفعلته لضباط شرطة كانوا هناك بالصدفة، بحسب متحدث باسم شرطة نيويورك.

تشويه الجثة

وأضاف المتحدث أن “رجال الشرطة قيدوا الشاب وذهبوا إلى منزله، وعثروا على والده عماد أحمد البالغ من العمر 57 عامًا مصابًا بطعنات نافذة.. كانت جثة الأب كانت مشوهة بشكل سيئ”.

شاب يقتل والده ويأكل من جثتنه



وأوضح أن “الشاب قطع ذراعي والده وجزءًا من رأسه، بالإضافة إلى قيامه بالتهام بعض أجزائه، ووضع بعض الأجزاء قرب الجثة”. وأشار إلى أن رجال الشرطة عثروا على أداة الجريمة داخل المنزل، وهي سكين مطبخ كبير.

وقال المتهم للضباط أثناء توقيفه أنه كان ووالده يحاولان البقاء في المنزل خلال الوباء. ووجهت له تهمة القتل وحيازة سلاح جنائي، ونقل إلى مستشفى للأمراض النفسية.