شكرا لمتابعة خبر عن فيديو .. أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله أنا بخير.. والمانيير ماله علاج وتعودت عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد غياب طويل عن الساحة ظهر أمير الطرب الفنان عبدالمجيد عبدالله ضمن الأمسية التي بثتها وزارة الثقافة على حسابها في “إنستغرام” تشجيعا للجمهور السعودي والعربي على الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالمجيد عبدالله : “أنا بخير و المانيير ماله علاج و تعودت عليه”.

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كما ألقى الشاعر فهد المساعد إحدى قصائده في بث وزارة الثقافة عبر “الانستغرام”.