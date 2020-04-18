شكرا لمتابعة خبر عن رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان "رامز جلال" ، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة الإعلان الرسمي ، لأحدث برامجه بعنوان "رامز مجنون رسمي"، والمقرر إذاعته بالموسم الرمضاني المقبل 2020م ، وعلق عليها: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان.. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

"رامز مجنون رسمي"، ليس برنامج مقالب كما اعتدنا عليه في الأعوام الماضية، ولكن هذا العام سيكون أقل من حيث قوته، وتشاركه فيه المذيعة اليمنية "أروى"، والتي اشتهرت كثيرًا بالبرامج الحوارية، وهو عبارة عن استضافتها لفنان، وإقامة حوار معه، وفي نهاية الحلقة تأتي للضيف بثلاثة فنانين ويقول رأيه فيهم.

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رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي

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وإحدى هذه الصور تكون لرامز، وبعد أن يقول الضيف رأيه بها يظهر له رامز جلال من خلف الشاشة، ليبدأ بمداعبته للضيف، ويقوم برشه بالمياه، والألوان، وغيرها من المضايقات.

ويستضيف الفنان رامز جلال، عددًا من الفنانين خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي"، من بينهم: هبة مجدي، ومحمد هنيدي، وياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ومصطفى شعبان، وهنادي مهنى، ويوسف الشريف، ونيللي كريم، وأحمد السقا، وياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، وإليسا، وأنغام، وأمير كرارة، وحلا شيحة، وتركي آل الشيخ، ودنيا سمير غانم، وحسن شاكوش، وعمر كمال، ورانيا يوسف، وفيفي عبده، ومحمد صلاح، وشيرين عبد الوهاب، وغيرهم.