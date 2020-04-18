شكرا لمتابعة خبر عن أحدهم شبه عاري يحمل ساطور.. شاهد مشاجرة بآلات حادة بين مجموعة شباب في ‎الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء التواصل مقطع فيديو، يظهر مشاجرة دامية بين مجموعة شباب في منطقة تيماء بالكويت.

وأوضح الفيديو، استخدام أحد الأشخاص، لساطور في المشاجرة، بينما استخدم الآخرين عدد من الأسلحة البيضاء.

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وفي الفيديو أيضا، أمسك أحد الأشخاص بشخص واعتدى عليه ثالث بالساطور، ثم لوح الشخص الذي يمسك الساطور بيديه محاولا – فيما يبدو – استعراض نفسه، وكان عاري الصدر.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين، بينما ألقت الشرطة الكويتية القبض على جميع أطراف المشاجرة.