شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : عقد قران الفنانة ” ياسمين صبري” على رجل الأعمال المصري أبو هشيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد ليوم امس الجمعة قران رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة على الفنانة ياسمين صبري، وذلك في أجواء عائلية اقتصرت على الأسرة فقط.

وذكر مصدر مقرب من رجل الأعمال أن عقد القران اقتصرعلى أسرة ياسمين صبري وأبوهشيمة فقط؛ بسبب الأجواء التي فرضها فيروس كورونا.

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وكان رجل الأعمال المصري أبو هشيمة والفنانة المصرية قد أعلنا عن ارتباطهما رسميًا في مارس الماضي .