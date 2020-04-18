شكرا لمتابعة خبر عن أكبر قبائل اليمن تعلن الرفض القاطع لحرف مسار المعركة عن إسقاط الإنقلاب الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قبيلة مراد عن رفضها القاطع لحرف مسار المعركة صوب الجنوب، مؤكدة على تأييدها لخيارات شعب الجنوب وقضيته العادلة.

جاء ذلك في بيان أصدرته القبيلة ، فيما يلي نص البيان : في ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺼﺪﺡ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻐﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺬﻣﻢ.

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ﻓﺄﻧﻨﺎ ﻛﺈﺑﻨﺎﺀ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﺮﺍﺩ نجدد ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﺗﻠﻜﻮﺀ ﺍﻭ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻒ.

ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻭﻗﻮﻓﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦها شعب ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻴﺎﺭ ﺷﻌﺒﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﻪ ﻋﺎﻣﺔ لايستطيع احد فرض عليه غيرها.

ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻣﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻋﺎﻧﺎﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻭﺑﺜﻪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﻪ ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺎﻃﺒﺔ.

ﻭﺗﺠﺪﺩ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﺩ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﻘﺎﻁ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻧﻌﻠﻦ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ

للنيل ﻣﻦ ﻣﺄﺭﺏ ﻗﻴﺪ ﺍﻧﻤﻠﺔ ﻭﻟﻦ ﻳﻄﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺷﺒﺮﺍً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻣﺎﺀﻧﺎ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﻼﺋﻴﺔ.

الشيخ غالب لجدع

الشيخ علي القبلي نمران

الشيخ العجي الطالبي

الشيخ احمد حسين القردعي

الشيخ محمد قاسم بحيبح