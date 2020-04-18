شكرا لمتابعة خبر عن مسؤل يمني يخرج عن صمتة ويهاجم غريفيث ويوجه له هذه التهمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب الوطني والناطق الرسمي باسمها، عدنان العديني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بالسعي لإحزاز نجاح شخصي في الملف اليمني على حساب القضية.

وقال العديني، في تغريده على" تويتر" أن تجاهل المبعوث الأممي لجرائم الحوثيين لن يحقق له أي نجاح شخصي أو للمجتمع الدولي.

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وأضاف يمكن للمبعوث الأممي أن يسعى لإحراز نجاح شخصي من خلال القضية اليمنية لكني أقول له بأن تجاهل جرائم الحوثي لن يوفر أي نجاح يمكن الاحتفاء به لا له ولا للمجتمع الدولي.

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وتجاهل المسئول الدولي، خلال تقديم إحاطته لمجلس الامن، جرائم مليشيا الحوثي وتصعيدها ورفضها لجهود السلام، وتجاهل قضية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي التي أصدرت المليشيا قراراً بإعدامهم، رغم الدعوات الحقوقية للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة والتدخل لسرعة الإفراج عنهم.

ودعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على وقفها، وممارسة الضغوط على الحوثيين وإرغامها على الجنوح للسلم والالتزام بمبادرة وقف النار.