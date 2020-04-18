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عدن - ياسمين التهامي - عاجل قرار اليوم" الجوازات تصدر قرار بئمر من بن سلمان بشأن العمالة الوافدة وكل المقيمين في المملكة تفاصيل !

كشف أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز عن موقف المملكة من العمالة الوافدة في ظل أزمة كورونا.

وقال الأمير "فيصل"، في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض"، إن العمالة الوافدة أمانة في أعناق المملكة.

جديد اب برس

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وأضاف: "العمالة الوافدة إلى المملكة والباحثة عن سُبل العيش الكريم، تظل محل عناية واهتمام السعودية في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع، بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية".

وقال "بن سلمان": "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضًا لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفًا مساهمين في التنمية وليسوا عبئًا على الوطن".

وقال أمير المدينة المنورة، إن المنطقة وضعت في اعتبارها أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير.

وأشار "بن سلمان" إلى أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمالة، بالإضافة إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليتم بناؤها خلال 18 شهرًا كحد أقصى من قِبَل القطاع الخاص والمستثمرين، وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.

وتهدف المشاريع النموذجية لإسكان العمالة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة بضمان السلامة الصحية للمجتمع بكافة مكوناته، عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مواقع سكن العمالة الوافدة، والتي من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات.

وكان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن الأسبوع الفائت، عن صدور أمر الملك سلمان، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وسجلت السعودية 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 6380 حالة إصابة منذ تفشي المرض، وحتى الخميس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيانها، إن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 83 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 990 شخصًا.