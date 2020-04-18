شكرا لبحثكم عن خبر التحالف: الحوثيون يطلقون صاروخاً باليستياً باتجاه مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صاروخاً باتجاه الاعيان المدنية في محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن، متحدث التحالف العقيد الركن تركي المالكي القول إنه "عند الساعة ( 22:52 ) من مساء يوم الجمعة الموافق ( 17 إبريل 2020 م ) أطلقت المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً بالستياً باتجاه مدينة مأرب في استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية".

وأوضح المالكي أن "تصعيد المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية والمتعمد في استهداف المدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من بطش هذه المليشيا الإرهابية، مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.

Advertisements

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في 8 ابريل الجاري، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

ورحب مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، بـ"إعلان المملكة العربية السعودية، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام".

ودعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة العاجلة لوقف التصعيد، محذراً من أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها اليمن يمكن أن تجعله "عرضة بشكل استثنائي لوباء كورونا المستحد "كوفيد 19".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.