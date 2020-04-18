شكرا لبحثكم عن خبر مقتل امرأة وطفلين بقصف حوثي في البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قتلت امرأة وطفلان اثنان، وجرح آخرون إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، استهدف مناطق سكنية في مديرية الصومعة شمال محافظة البيضاء (جنوب اليمن).
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية عن مصادر محلية لم تسمها القول إن امرأة قتلت وطفلتها وطفل آخر، وجرح آخرين من المدنيين بينهم امرأة إثر قصف شنته مليشيا الحوثي استهدف منازل السكان وسوق منطقة العقلة في مديرية الصومعة.
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