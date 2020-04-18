شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. يمنيون ينحتون الجبال لشق الطرق في تعز ويناشدون بدعمهم لاستكمالها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بجهود مجتمعية غير منقطعة النظير.. بادر أهالي قرية ظية ومحلاتها التابعة لعزلة البريهة بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز في تبني أحد أهم وأكبر المشاريع في مجال شق الطرقات بالمديرية بمسافة طول ما يقارب 2 كيلو متر كمرحلة أولى ، وعملوا على نحت الجبال الشاهقة وشق الطريق وتكسير وتجميع الاحجار لعمل الجدران الساندة والحامية لحماية الطريق ويقدمون نموذجاً ناجحاً في العمل التعاوني المثابر ويرسمون لوحة تنموية رائعة في مجال شق الطرق.

يأتي مشروع شق طريق قرية ظية ومحلاتها بعد أن ظل أهالي هذه القرى محرومين لمئات السنوات من شريان طريق يوصلهم الى قراهم الذين ظلوا يعانون الأمرين من نقل المرضى والمصابين على حمالات النقل المتنقله وأكتافهم ويقطعون مسافات طويلة عبر الجبال لايصال المرضى الى أقرب مرفق صحي ، وكذا صعوبة نقل المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية على رؤوس النساء وظهور الرجال الى قراهم حتى أودت بإصابة الكثيرين من أمراض العمود الفقري والتمزق العضلي والعديد من الأمراض جراء نقلهم احتياجاتهم من أماكن بعيده .

ويكمن أهمية مشروع شق الطريق نظراً لإحتياجاته الملحة للمجتمع المحلي ككل لما من شأنة التخفيف من معاناة الأهالي في قرى ومحلات كلاً من " ظية - الهوب - النقيل - الظراح - حمرين - الجحره - النوبه - المعرض - عرادة - ريمه المقاطن - الاجراف - ويربط بقرية عناقب وكلها تتبع عزلة البريهة" ، بالإضافة الى اهمية المشروع الذي يربط من الجهة الأخرى بعدداً من قرى ومحلات عزلة المراتبة ، ويستفيد من مشروع شق الطريق بالمقام الأول ما يقارب 4000نسمةمن قرى ومحلات عزلة البريهة.

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وناشد أهالي قرية ظية والقرى والمحلات المجاورة لها بمديرية جبل حبشي الجهات المعنية في المحافظة والمنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الخيرية وفاعلين الخير بالوقوف إلى جانبهم والالتفات لهم ومد يد العون في إستكمال مشروع شق طريق قرية ظية ، نظراً لإفتقارهم لشريان طريق توصلهم لقراهم ويعانون من صعوبة بالغة في ايصال احتياجاتهم الاساسية والخدمية الى منازلهم البعيده عن الطريق.