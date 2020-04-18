شكرا لبحثكم عن خبر لال مرة في العالم : شاهد عقد زواج مباشر عبر الانترنت في المملكة " فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضجت شبكات التواصل الاجتماعية في المملكة الأردنية، بمقطع فيديو يُبين قيام شاب وفتاة وولي أمر الفتاة، بإتمام عقد زواجهما بطريقة جديدة وغير معتادة، تماشياً مع حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي نشرتة قناة "عاجل بوست” وضع يد الشاب العريس بيد والد الفتاة العروس، وترديدهم خلف المأذون، الذي كان على اتصال معهم عبر مكالمة فيديو عبر الهاتف، وصار يلقّن كل من والد العروس والعريس، كلمات إتمام عقد الزواج المعروفة، والشهود كانوا كل المشاهدين لمقطع الفيديو، ليكون زواج “أون لاين” الأول من طبعه في الأردن.

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