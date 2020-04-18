شكرا لبحثكم عن خبر انتشار كثيف لقوات امنية على مداخل وشوارع العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات أمن العاصمة المؤقتة عدن منذ الساعات الاولي من صباح اليوم السبت في معظم مديريات و مداخل العاصمة عدن تحسبا لأي طارئ.
وكان قوات الحزام الامني والدعم والاسناد التابع للانتقالي الجنوبي قد شدد اجراءاته واعلن رفع الجاهزية تحسبا لاي اعتداءات او عمل تقوم بها خلايا ارهابية .
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