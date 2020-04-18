الانتقالي يوجه تحية لابناء الشمال لهذا السبب ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي تحية الى ناشطون وسياسيين شماليين على احترامهم لمبدى التعايش والسلام واعترافهم بحق أبناء الجنوب بدولتهم . وقال العولقي في تغريدة على منصة تويتر : تحية للنشطاء السياسيين والإعلاميين والمواطنين من أبناء الشمال الذين أطلقوا وسم: #انا_شمالي_ضد_احتلال_الجنوب". Advertisements وأضاف " التعايش والسلام بين الشمال والجنوب لن تفرضه الحروب بل تجعل جدران الكراهية أكثر ارتفاعا وحربي ٩٤م و٢٠١٥م وما بينهما خير دليل ". وتابع " تحية لكل من يؤمن بقيم الحرية والتعايش والسلام".

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