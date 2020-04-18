شكرا لبحثكم عن خبر جريمة بشعة تهز صنعاء.. مواطن يقدم على قتل 5 من اشقائه بينهم شقيقته بسبب تقسيم الارث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن، مساء الجمعة، بقریة الحاوري مدیریة ھمدان شمالي العاصمة صنعاء -الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي- على قتل 5 من أشقائه بینھم شقيقته، وأصاب السادس بعد مطالبتھم له بتقسیم الإرث.

قالت مصادر محلیة، إن أحد أبناء قرية الحاوري أقدم الجمعة، على ارتكاب جریمة قتل بحق 5 من أشقائه بینھم شقیقته، فيما أصيب الشقيق السادس بجروح خطیرة.

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وأضافت المصادر، إن الحاوري والذي یقطن في قریة الحاوري بھمدان شمال غربي العاصمة، لاذ بالفرار بعد تنفيذ جريمته، في الوقت الذي تم نقل شقيقه الجريح إلى أحد مشافي صنعاء لتلقي العلاج.

وكان أفراد الأسرة قد طالبوا شقيقهم الأكبر بتقسیم الإرث لأكثر من مرة إلا أنه كان يقابل ذلك بالرفض.

وأشارت المصادر إلى أن الدور السلبي للقضاء في حل النزاع زاد من تعقيد القضية، ما أسفر عنه ارتكاب الجريمة.