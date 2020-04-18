شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: طيران التحالف يمشط سماء ابين ويفتح حاجز الصوت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حلق طيران حربي فجر اليوم، في سماء محافظة أبين ومديرية يافع"" وحسب مصادر محلية ان طائرات حربية تابعة للتحالف العربي حلقت في سماء ابين مع فتح حاجز الصوت. Advertisements كامل ويتزامن تحليق الطيران مع توتر عسكري في أبين بين قواتي الانتقالي الجنوبية والشرعية اليمنية""

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: طيران التحالف يمشط سماء ابين ويفتح حاجز الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.