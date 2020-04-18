شكرا لمتابعة خبر عن اللواء محسن خصروف يكشف عن مفاجأة للشعب اليمني ستحدث خلال الساعات القادمة وستكون بـ مثابة انتصار عظيم للشرعية !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف اللواء محسن خصروف عن أن مفاجأة ستحدث وستكون في صالح الشعب والشرعية.

وقال خصروف في تغريدة له على تويتر: قريب ستحدث أشياء ستكون لصالح الشعب والشرعية، ترقبوا.

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وتساءل خصروف قائلا: "هل بدأ العد التنازلي للانتقالي"؟

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد انتشارا أمنيا واسعا وغير مسبوق, بالتزامن مع التوتر العسكري الحاصل بين القوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

وقالت مصادر محلية إن جنود قوات الانتقالي بدأت بالانسحاب من بعض المعسكرات وبالذات الجلاء وجبل حديد وقامت بنهب السيارات والأسلحة الخفيفة.

وكشفت المصادر عن شروع مسؤولي الإمداد والتموين وعلى رأسهم العمري في إفراغ مخازن الحزام من المؤن.

وذكرت مصادر أخرى أن جنودا ومسلحين تابعين للانتقالي قاموا بنهب أسلحة من معسكرات أخرى تتبع الانتقالي وقاموا بتهريبها إلى قرى في يافع.

ويرى مراقبون إن قيام قوات الانتقالي بعمليات إفراغ المخازن من المؤن والعتاد والأسلحة يحتمل أمرين، أحدهما إنها تأتي خوفا من أن يسيطر عليها الجيش الوطني إذا ما قرر اقتحام عدن وزنجبار.

والاحتمال الآخر أن عمليات الإفراغ والنهب تأتي تحسبا حتى لا تقع هذه المؤن في أيدي الجيش الوطني إذا ما حدثت عمليات استلام وتسليم للمعسكرات، كي لا تحصل قوات الجيش الوطني على هذه المؤن.