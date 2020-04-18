شكرا لمتابعة خبر عن بشكل مفاجئ .. “قوات الحزام” الأمني تخلي أكبر مخازن تموين السلاح في عدن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة عن تحركات مفاجئة لقوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت المصادر أن قوات الحزام الأمني قامت بإخلاء مخازن التموين التابعة لها في مدينة الشعب.

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وأوضحت المصادر أنها قامت بشكل مفاجئ بإخلاء المخزن من الذخائر ةمواد تموينية متنوعة وكبيرة.

وبينت المصادر أن الحزام الأمني قام بنقلها عبر شاحنات إلى أماكن مجهولة.