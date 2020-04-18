شكرا لمتابعة خبر عن بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد فترة خطوبة طويلة عاشت فيها الفتاة أحلام كثيرة، تنتظر هذا اليوم وهذه الليلة لتجتمع مع زوجها تحت سقف واحد، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الليلة تخفي لها صدمة العُمر.

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف الذي حضره جمع كبير من أهل العروسين، وبعد أن أصبح العروس مع عريسها في غرفتهما، يعيشان أجمل اللحظات، لم يخرج عليهما صباح اليوم الثاني إلا وكانت العروس تطلب الطلاق، بعد اكتشافها خيانة زوجها لها.

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بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

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وكشفت صحيفة ” ميرور” البريطانية، تفاصيل الواقعة الصادمة، مشيرة إلى أن كرستينا البالغة من العمر 36 عاما اكتشفت خيانة زوجها لها في ليلة الزفاف، يعد أن عثرت على رسائل غرامية في هاتفه من امرأة ويتفق أن يواعدها في الصباح التالي لزفافه.

تقول الصحيفة أن العروس لم تتمالك السيدة أعصابها وضربته فقام برد الصاع صاعين وكسر أنفها وذراعها وطلبت الطلاق منه في صباح اليوم التالي بسبب ما اكتشفته في هاتفه واعتداؤه عليها.

في البداية رفض الزوج الخائن الطلاق وطلب منها أن تسامحه، مشيرا إلى أنها نزوة إلا أنها لم تتراجع في قرارها ورفضت التنازل عن حقها وطلقها وأعطاها تعويضا عن الضرب.

ومن هنا انتهى الحلم إلى كابوس، عاشته العروس وأهلها، بينخما ساندها بعض صديقاتها، مؤكدين لها أنه خائن ولا يجب أن تحزن عليه.