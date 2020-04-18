شكرا لمتابعة خبر عن شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، يوثق حالة من الغضب و التمرد في صفوف الوافدين المخالفين ، وذلك قبل ترحيلهم إلى بلادهم.

ويبدو من مقطع الفيديو ، أن حالة من الغضب تعم في صفوف الوافدين ، بسبب توزيع أحد شيوخ الأسرة الحاكم الشيخ "آل صباح" ، لهم صناديق تضم ملابس نسائية .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : شيخ من "آل صباح" يشعل ثورة عارمة في صفوف الوافدين المخالفين بالكويت .. بملابس نسائية

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

بعد ساعات من انتهاء حفل الزفاف عروس تطلب الطلاق .. بعد اكتشافها المصيبة في زوجها

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

Advertisements

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وعلق المغرد الشهير ، الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني ، على المقطع المتداول: "العمالة المخالفة اللي تم إسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة كبد إستعداد لترحيلهم، قلبوا الدنيا".

وأوضح "الحمراني"، السبب وهو أن "متبرع قدم لهم هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة لهم"، مبينًا أن المتبرع الشيخ دعيج الخليفة آل صباح.

وأكمل الصحفي الأمني ، موضحاً أن خطوة "آل صباح" ، انه "حب يقدم لهم شيء يأخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن بوكس ملابس رجالية وأطفال ونسائية دراريع وجلابيات".

وختم "الحمراني"، بقوله: "لكن واحد فيهم -يقصد الوافدين المخالفين- أطلق الشراره الأولى (اللي ياخد حاجه ابن كلب وتم السيطرة على الموقف"، وأرفق صوتية للشيخ الكويتي توضح ما حدث.

العمالة المخالفة اللي تم اسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة كبد إستعداد لترحيلهم، قلبوا الدنيا، لأن متبرع قدم لهم هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة.

المتبرع الشيخ دعيج الخليفة حب يقدم لهم شي ياخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن "بوكس" ملابس رجالية وأطفال ونسائية "دراريع وجلابيات" لكن واحد فيهم اطلق الشراره الأولى " اللي ياخد حاجه ابن كل.." وتم السيطرة على الموقف.