شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الفنانة سمية الخشاب تقلد رقص شريهان بطريقة فاضحة وصادمة والأخيرة ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضجة بعدما سجلت على حسابها على تطبيق "تيك توك" فيديو قامت فيه بتقليد رقص مواطنتها الفنانة شريهان في فوازير "حاجات ومحتاجات" بطريقة طريفة.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين انقسموا بين من أثنوا على طرافتها وبراعتها في التقليد ومن رأوا أن هذا لا يليق بها.

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ولفت المقطع نظر شريهان التي ردت من خلال إعادة نشر صور منه عبر خاصية "ستوري" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت: "أنت جميلة" متقدمة منها بالشكر.

ويشار إلى أن سمية أثارت الجدل في وقت سابق بعدما سجلت على التطبيق نفسه مقطعاً ظهرت فيه وهي ترتدي عباءة سوداء وترقص على أنغام أغنية مسلسل "الحلال" الذي عرض في العام 2017. وأرفقته بالتعليق: "يالا كله يتابعنى على التيك توك هبهركم".

وتعرضت على إثر هذا لموجة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين في ذلك استفزازاً لطليقها الفنان المصري أحمد سعد خصوصاً أنها أدت الأغنية قبل ذلك إلى جانبه.

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