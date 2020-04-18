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عدن - ياسمين التهامي - السبت 18-04-2020? - آخر تحديث السبت 18-4-2020? شاهد نتيجة تحديث اليوم للصحة العالمي حول اصابات كورونا" تنقل خبر صادم عن الاصابة باليمن وهذة باقي الدول العربية تفاصيل ! نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، مساء الجمعة 17 ابريل 2020، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من دول شرق المتوسط من بينها اليمن

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