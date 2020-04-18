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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الشيخ الذي بصق على جثة صالح وصرخ باعلى صوته ( الى الجحيم وبئس المصير)..شاهد نهايته المرعبة داخل منزله في صنعاء ( صورة واسم الشيخ )

2020/04/18 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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