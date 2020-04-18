شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : "سما المصري" تستعرض جسمها بوصلة رقص ساخنة ومثير ة في المطبخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري مقطع فيديو جديد من بث مباشر قامت به على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة سما المصري في الفيديو الجديد وهي ترقص في المطبخ وعلقت كاتبة: “دخلت المطبخ وبرضو رقصت في المطبخ..مفيش ام فايده…حد يلحقني باه ويوديني ديسكو عضلاتي فكت خااالص”.

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