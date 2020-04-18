شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فضيحة من العيار الثقيل لعشيق والدة “النجم البرازيلي نيمار” الذي يصغرها بـ30 عاماً! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجّرت صحفية برازيلية مفاجأة من العيار الثقيل عن عشيق والدة النجم البرازيلي نيمار .

وأعلنت “نادين غونسالفين” والدة نيمار البالغة من العمر(52 عاما) مؤخرا ارتباطها بعارض الأزياء الشاب “تياغو راموس” البالغ من العمر (22 عاما).

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وذكرت الصحفية البرازيلية “فابيا أوليفيرا” أن “العشيق الصغير” كان على وشك الزواج من المليونير الشهير في البرازيل” إدواردو بيريرا” ما يعني أن مثليّ الجنس. ونقلت صحيفة “The Sun” البريطانية، الجمعة، عن “أوليفيرا” قولها إن “راموس” وافق بالفعل على عرض الزواج الذي قدمه له المليونير، وكان يعيش في قصره كـ”الأمير”.

وأبدت الصحفية البرازيلية عن صدمتها عندما شاهدت صورة “راموس” مع والدة “نيمار” وهما يتعانقان.

وأكدت الصحفية أن جميع علاقات “العشيق الصغير” كانت مع الرجال ولم يكن يواعد النساء نهائياً. وكانت والدة نيمار نشرت صورة عبر حسابها على “إنستغرام”، مع عشيقها وعلقت عليها: “هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش”، مع وضع صورة قلب حب كرمز تعبيري.