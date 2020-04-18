شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث خلف الكواليس : أمريكا تحذر قبل قليل من سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين وتكشف حقيقة مقتل أكثر من مائة مقاتل بضربة حوثية واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر موقع "ميديا لاين" الأمريكي من سقوط مدينة مأرب بيد الحوثيين، معتبراً أنه سيكون انتصاراً حقيقياً للنظام الإيراني ووكلائه في اليمن والمنطقة.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن استهداف الحوثيين في 5 أبريل، حقل نفط صافر في منطقة صرواح، في محافظة مأرب، بعد يوم واحد من قتال عنيف بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية خلف أكثر من 100 مقاتل.

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