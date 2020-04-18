شكرا لمتابعة خبر عن محمد جميح : يوجه صفعة مباشر ومحرجة لـ ضاحي خلفان والمسوري يرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الدكتور محمد جميح في تغريدةعلى حسابه في تويتر ردا على ضاحي خلفان "ترى، لو كان المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-الذي كان يفاخر باليمن-حياً، هل كان الفريق ضاحي خلفان سيكتب تغريداته المسيئة عن اليمن واليمنيين؟"

وأضاف في تغريده اخرى " إذا كان غرض الفريق ضاحي خلفان من تغريداته حول الحضارة اليمنية القديمة علمياً،فإن تويتر ليس مجال الأبحاث العلمية،وإذا كان له هدف آخر فقد أخطأ-بلا شك-الهدف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي

بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما

منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

Advertisements

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

هل يمكن للفريق وهو رجل دولة مسؤول أن يقول لنا: ما هو المردود الإيجابي لتغريداته على علاقة الشعبين الشقيقين؟"

ورد المحامي المسوري على نغريدة جميح "بأن ضاحي حلفان ليس حرا بكل مايكتبه؛ انما يكتب بناء على توجيهات نظامه؛ واضاف المسوري بأنه سيأتي اليوم الذي نقول فيه كلمتنا"