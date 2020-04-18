شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خمس مفاجآت مرعبة ستحدث لك عندما تتوقف عن ممارسة الجنس ..لن تصدق ما ستشاهده الأن !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ماذا سيحدث لو توقفت عن ممارسة الجنس لسبب أو لآخر؟ حسناً الجواب بسيط، أمور عديدة جداً على مختلف الصعد النفسية والبيولوجية والعقلية.



الرجل عادة يتم اتهامه بأنه يريد ممارسة الجنس بشكل دائم أو شبه دائم، بغض النظر عن شعور المرأة أو مدى استعدادها للقيام بذلك.

لكن الواقع يؤكد أن ممارسة الرجل للجنس لا يرتبط بحاجة شهوانية فحسب، بل حاجة ضرورية لصحته الجسدية والنفسية والعقلية.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : السعودية ..قرار قرار جديد ومفاجئ لجميع المواطنين والمقيمين .. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور

• تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

• أكبر أفعى بالعالم تأكل 5 أطفال بلمح البصر ..شاهد كيف كانت النهاية مروعة ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط)

• شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور)

• بعد أكثر من عام ونصف على الزواج .. فتاة سعودية إكتشفت أنها تمارس الزنا مع زوجها الكويتي!!

• خمس مفاجآت مرعبة ستحدث لك عندما تتوقف عن ممارسة الجنس ..لن تصدق ما ستشاهده الأن !!

• فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد

• عاجـــل : وفاة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ" في ظروف غامضة .. ووزارة الوحدة الكورية تكشف عن مفاجأة غير متوقعة

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

Advertisements

• عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة

• عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور

• ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

• عاجـــل : العربية تعلن عن قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟

• السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو

-----------------------

فما هي تداعيات توقفك عن ممارسة الجنس؟



الغضب والتوتر طوال الوقت

الجنس يساعد البشر بشكل عام على التخلص من التوتر والقلق وكل المشاعر السلبية التي تتراكم؛ نتيجة التفاصيل الحياتية اليومية. خلال العلاقة الحميمة الجسم يفرز الهرمونات التي تجعل الجسم والعقل يدخلان في مرحلة من الهدوء والسعادة، ومن دونها فإن الشخص لا يتمكن من إيجاد التوازن الذي يمكّنه من التعامل مع الضعوطات اليومية.



تخيل الأمر كما لو كنت تغلي الماء في وعاء مغلق بإحكام، مع استمرار تبخر الماء؛ فإن الضغط سيتضاعف وسيستمر بالتضاعف حتى ينفجر الوعاء.. وهكذا هي حال البشر. التوتر والغضب بسبب الامتناع عن الجنس يؤثران أيضاً على التأقلم مع الظروف اليومية، ففي دراسة تبيّن أن الذين امتنعوا عن ممارسة الجنس لم يتمكنوا من التعامل مع ضغوطات يومية بسيطة؛ كالاجتماعات، أو عرض مشروع ما، أمام فريق العمل.

ترتفع نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا

حين يتوقف الرجل عن ممارسة الجنس، فإن نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا ترتفع. السبب يرتبط بعدم إفراز الجسم للمواد التي تحمي الرجل من السرطان، فدراسة أميركية وجدت أن نسبة الإصابة بالسرطان تنخفض ٢٠٪ عند الرجال الذي يمارسون الجنس بشكل دوري؛ وذلك لأن عملية القذف تساعد الجسم على التخلص المواد الضارة من البروستاتا.



ستصاب بالزكام

صحيح أن عدم ممارسة الجنس يعني عدم التعرض للجراثيم، لكن ذلك يعني أيضاً أنك تفوت على نفسك تحفيز جهاز المناعة في الجسم. في دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأميركية، تبيّن أن جهاز المناعة عند الرجال الذين يمارسون الجنس مرة أو مرتين أسبوعياً تحسن بنسبة ٣٠٪ عن غيرهم.

أضف إلى ذلك إلى أن الشعور بالتوتر -الذي سبق وتحدثنا عنه- يضعف أيضاً جهاز المناعة. الزكام سيكون البداية لكونه من أكثر أنواع الفيروسات شيوعاً، لكن ضعف جهاز المناعة يعني أنك ستلتقط الفيروسات كيفما اتفق.

ارتفاع نسبة الإصابة بالضعف الجنسي



الرجال الذين لا يمارسون الجنس بشكل منتظم معرضون للإصابة بضعف جنسي، وعدم القدرة على تحقيق الانتصاب. الأمر يصبح أسوأ حين يمتنع الرجل عن ممارسة الجنس كلياً. فوفق العلماء، فإن العضو الذكري هو عضلة يمكن أن يصيبها الكسل والضعف في حال لم يتم استخدامها.

فكما هو معروف فإن أي عضلة من عضلات الجسم التي لا نستخدمها بشكل دائم تكون ضعيفة، والهدف من التمارين الرياضة هو تقوية العضلات.. حسناً الأمر نفسه ينطبق على العضو الذكري والجنس. العلاقة الجنسية هي التمارين «الرياضية» الخاصة بالعضو الذكري، والتي تجعله أقوى وأكثر قدرة على الانتصاب.

الاكتئاب والشعور بانعدام الأمان



عدم التواصل الجسدي والعاطفي مع زوجتك، سيجعلك تشعر بالاكتئاب وانعدام الأمان، والشكوك حول علاقتك بها ستبدأ بالظهور. الزواج الخالي من الجنس ضربة قوية لغرور الرجل، الأمر الذي يجعله يشعر بالعجز والضعف. هذه المشاعر تغذي وتضخم كل مخاوفه، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى علاقة تعيسة تصل إلى الخيانة أو الانفصال.



الاكتئاب يرتبط أيضاً بعدم ممارسة الجنس، فبالإضافة إلى انعدام التواصل مع الزوجة، فإن عدم إفراز هرمونات السعادة التي تظهر بشكل كبير خلال العلاقة الجنسية، تجعل مزاج الرجل عكراً وحزيناً.