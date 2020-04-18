شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اخر التطورات الواردة الأن من شبوة .. القوات السعودية تطرد القوات الاماراتية من ميناء بلحاف فجر اليوم بعد مواجهات استمرت لساعات .. ومسؤول بالشرعية يتخذ موقف طارئ ومفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مصادر محلية في محافظة شبوه أن اشتباكات عنيفة وقعت فجر اليوم السبت بين القوات السعودية والقوات الإماراتية في ميناء بلحاف. وأضافت المصادر أن القوات السعودية تم تعزيزها من قبل القوات الخاصة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية ..قرار قرار جديد ومفاجئ لجميع المواطنين والمقيمين .. إذا تجاوزت هذة السرعة اثناء قيادتك للسيارة فسوف تدفع 20000ريال على الفور • تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد • أكبر أفعى بالعالم تأكل 5 أطفال بلمح البصر ..شاهد كيف كانت النهاية مروعة ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط) • شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور) • بعد أكثر من عام ونصف على الزواج .. فتاة سعودية إكتشفت أنها تمارس الزنا مع زوجها الكويتي!! • خمس مفاجآت مرعبة ستحدث لك عندما تتوقف عن ممارسة الجنس ..لن تصدق ما ستشاهده الأن !! • فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد Advertisements • عاجـــل : وفاة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ" في ظروف غامضة .. ووزارة الوحدة الكورية تكشف عن مفاجأة غير متوقعة • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد • عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة • عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور • ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد • عاجـــل : العربية تعلن عن قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟ • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو ----------------------- واشارت المصادر ان الوضع صار تحت سيطرة القوات السعودية بعد ان تم تعزيزها سابقاً وقامت القوات بالانتشار على البوابات الخارجية للميناء. الى ذلك تحدثت مصادر أن محافظ شبوة "بن عديو" تدخل ويقود وساطة هذه الاثناء لتهدئة الوضع.

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كانت هذه تفاصيل خبر اخر التطورات الواردة الأن من شبوة .. القوات السعودية تطرد القوات الاماراتية من ميناء بلحاف فجر اليوم بعد مواجهات استمرت لساعات .. ومسؤول بالشرعية يتخذ موقف طارئ ومفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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