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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست توكل كرمان ولا امة العليم السوسوة..يمنية بسيطة من هذه المحافظة ترفع راس كل يمني وتثلج صدورهم بعمل جبار عجز عنه هادي والحوثي وكل قوات التحالف

2020/04/18 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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